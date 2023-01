Nova York aprova compostagem com restos humanos após a morte; entenda a técnica

O estado americano de Nova York legalizou, no último sábado (31), o uso da “compostagem humana” para que, após a morte, as pessoas tenham o corpo transformado em adubo, com o intuito de acelerar a decomposição e reduzir os danos ao meio ambiente. Com a assinatura da governadora Kathy Hochul, Nova York torna-se o sexto estado a aderir a técnica.

Em 2019, Washington foi o primeiro estado a legalizar o procedimento, também conhecido como “redução orgânica natural”. Além deste, Colorado, Oregon, Vermont e Califórnia também autorizam o uso deste tipo de compostagem.

Como é realizada a compostagem humana?

Após a morte do indivíduo, o corpo é levado a um lugar especializado em instalações de redução orgânica. Em seguida, é colocado em um compartimento semi-aberto e reutilizável, onde permanecerá durante aproximadamente um mês.

O local deve ser coberto com um tipo de matéria orgânica selecionada, como alfafa, lascas de madeira e palha de capim e a decomposição acontecerá sob a ação dos micróbios que irão se proliferar no ambiente.

Depois do período dentro do compartimento, é realizado um processo de aquecimento com o intuito de eliminar todo tipo de contaminação.

Por fim, com a degradação finalizada, o composto é entregue à família da pessoa e pode ser usado como adubo para flores ou hortaliças.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)