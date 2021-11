Nova variante do coronavírus tem 32 mutações 'horríveis'

Especialistas britânicos deram o alarme sobre uma nova variante da covid que se acredita ter surgido em Botsuana, sendo a versão mais mutante do vírus até então. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Apenas 10 casos da cepa, que poderia eventualmente ser chamada de 'Nu', foram detectados até agora. Mas já foi detectada em três países, sugerindo que a variante está mais difundida do que os registros.

Ele carrega 32 mutações, muitas das quais sugerem que é altamente transmissível e resistente a vacinas, e tem mais alterações em sua proteína spike do que qualquer outra variante.

O professor François Balloux, geneticista da University College London, disse que provavelmente surgiu em uma infecção persistente em um paciente imunocomprometido, possivelmente alguém com aids não diagnosticada.

As alterações nos espinhos do vírus dificultam o trabalho das vacinas atuais, que treinam o sistema imunológico para reconhecer uma versão mais antiga dessa parte do vírus.

"Horrível"

O Dr. Tom Peacock, um virologista do Imperial College que primeiro percebeu sua disseminação, descreveu a combinação de mutações da variante como "horrível".

Ele avisou que B.1.1.529, seu nome científico, tinha o potencial de ser “pior do que quase qualquer outra coisa” - incluindo a cepa Delta mundialmente dominante.

Cientistas disseram ao MailOnline, no entanto, que seu número sem precedentes de mutações pode funcionar contra ele e torná-lo "instável", evitando que se espalhe.

Eles disseram que não havia “necessidade de se preocupar excessivamente” porque ainda não havia sinais de que estava se espalhando rapidamente.

Três infecções foram detectadas em Botswana até o momento e seis na África do Sul - onde a vigilância de variantes é mais robusta.

Um caso também foi detectado em um homem de 36 anos em Hong Kong, que retornou recentemente do continente.

Não há casos na Grã-Bretanha. Mas a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, que substituiu a Public Health England, disse que está monitorando a situação de perto.

O porta-voz oficial do primeiro-ministro disse que a variante "não foi vista como um problema" para o Reino Unido no momento.

Imunodepressivo

Em pacientes com sistema imunológico enfraquecido, as infecções podem durar meses porque o corpo é incapaz de combatê-las.

Isso dá ao vírus tempo para adquirir mutações que lhe permitem contornar as defesas do corpo.

Cientistas já haviam afirmado que a variante Alpha pode ter surgido dessa forma.

O professor Lawrence Young, virologista da Warwick Medical School, disse que "parece" que essa nova cepa mutante pode ser melhor em se esquivar da imunidade desencadeada pela vacina do que as outras variantes.