WhatsApp agora permite mensagens se apagarem automaticamente

O WhatsApp ouviu os usuários e lançou, na quinta-feira, 5, uma nova função, as chamadas mensagens temporárias, que se autodestroem em sete dias. A ideia é ao mesmo tempo permitir aos utilizadores que tenham conversas que não vão ser armazenadas (a não ser pelos prints) e liberar espaço na memória do celular.

O recurso já estava disponível no Instagram e no rival, o Telegram.

A novidade vai ser liberada globalmente aos poucos e deve demorar a aparecer para todos. No Brasil, estima-se que até o final de novembro o recurso esteja disponível.

Mensagens encaminhadas

As mensagens temporárias funcionam em conversas individuais ou em grupo. Mas, nos grupos, o recurso depende da ativação pelos administradores. Depois da função ativada, as mensagens enviadas e as recebidas desaparecerão após uma semana.

Mas as fotos e vídeos já baixados, o usuário terá que apagar na galeria do telefone, por mais que as mensagens com as mídias desapareçam do mensageiro.

Já as mensagens temporárias encaminhadas para outras pessoas que não tenham ativado o recurso

Como ativar o recurso