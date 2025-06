Nos EUA, juiz impede deportação de família de suspeito de atacar marcha pró-Israel

O juiz federal juiz Gordon Gallagher, do Colorado, proibiu que o governo dos Estados Unidos proceda com a deportação da família do egípcio Mohamed Sabry Soliman. Ele é suspeito de ter ferido com um lança-chamas 15 pessoas que participavam de uma marcha pela libertação dos reféns israelenses em poder do Hamas, na Faixa de Gaza. O ataque ocorreu em Boulder (Colorado), no domingo, 2.

O egípcio foi acusado de tentativa de homicídio e crime de ódio pelo ataque contra os manifestantes. A porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tricia McLaughlin, informou que a esposa de Soliman e os cinco filhos do casal estão sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega.

A Casa Branca pretendia utilizar o mecanismo de remoção acelerada para deportar a família ainda nesta semana. Fonte: Dow Jones Newswires.