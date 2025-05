No Japão, ministro da Agricultura renuncia após gafe sobre arroz causar crise política

O ministro da Agricultura do Japão, Taku Eto, renunciou nesta quarta-feira (21) após a repercussão negativa de um comentário recente, em que afirmou que "nunca precisou comprar arroz", pois recebia o alimento de apoiadores como presente. A renúncia ocorre em um momento em que a população enfrenta preços recordes do alimento básico tradicional do país.

O comentário de Taku Eto, que muitos japoneses consideraram desconectado da realidade, foi feito no domingo (18), durante um seminário do Partido Liberal Democrata, que lidera um governo minoritário em dificuldades. A gafe pode causar ainda mais problemas para o partido, antes das eleições nacionais de julho. Uma derrota pode significar a formação de um novo governo ou a renúncia do primeiro-ministro, Shigeru Ishiba.

"Fiz um comentário extremamente inadequado num momento em que os consumidores enfrentam a disparada dos preços do arroz", disse Eto a repórteres após entregar sua carta de renúncia no gabinete do primeiro-ministro. Ele tentou esclarecer o comentário, afirmando que compra arroz branco para si mesmo e que não vive apenas do arroz recebido como presente. Segundo Eto, a referência era ao arroz integral, que deseja promover por chegar ao mercado mais rapidamente.

Esta foi a primeira renúncia no governo de Ishiba, iniciado em outubro. O primeiro-ministro nomeou para o cargo na Agricultura o popular ex-ministro do Meio Ambiente, Shinjiro Koizumi, destacando sua experiência com políticas agrícolas e pesqueiras e seu entusiasmo por reformas. Fonte: Associated Press.