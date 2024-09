Nicolás Maduro antecipa Natal na Venezuela para 1º de outubro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a antecipação do Natal no país para 1º de outubro. O anúncio foi feito durante uma apresentação no canal oficialista Globo Visión.

“É setembro e já cheira a Natal, e por isso este ano, em homenagem ao povo combativo, em agradecimento a vocês, vou decretar o Natal para o dia 1º de outubro; chegou o Natal com paz, felicidade e segurança. O Natal começa em 1º de outubro”, disse Maduro aplaudido pelos espectadores.

Na Venezuela, essa ação é vista como uma distração para as pressões internacionais pelos resultados das eleições de 28 de julho, que reelegeram Maduro para seu terceiro mandato de seis anos.

Essa não é a primeira vez que o Natal é antecipado na Venezuela por ordem presidencial. Em 2020 as festividades foram antecipadas para 15 de outubro, como manobra para desviar a atenção pública dos problemas que o país enfrentava durante a pandemia.

Já em 2021 o Natal foi antecipado para o dia 4 de outubro em um anúncio feito nas redes sociais.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)