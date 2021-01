‘Não me coloque em coma, porque não vou acordar', diz noivo antes ser sedado

Leon Boase, 40, que não tinha comorbidades, foi ao hospital depois de sentir fortes dores no estômago. Internado, ele fez apelo à noiva, Nichola Jennison, antes ser sedado: “Não me coloque em coma, porque não vou acordar”. Leon não resistiu às complicações da covid-19 e morreu. O caso aconteceu na Inglaterra.

O casal estava se isolando após os dois contraírem o vírus no início de novembro. Boase, que raramente bebia e não fumava, não apresentou sintomas no início, mas acabou sendo levado às pressas para o Hospital James Cook, em Middlesbrough, North Yorkshire, com forte dores de estômago, em 12 de novembro.

Jennison, 38, disse: “As últimas palavras dele para mim foram: 'Não me coloque em coma, pois eu não vou acordar.’ Nunca vou me esquecer disso. Foi tão doloroso ouvir, mas eu disse a ele para parar de ser bobo e que ele estaria em casa em breve.”

Jennison relatou que rapidamente o noivo passou de saudável para gravemente doente. Em 24 horas, ele foi colocado em um respirador e passou as quatro semanas seguintes lutando por sua vida na UTI, enquanto sua família, indefesa, esperava.

Boase, um motorista de empilhadeira de Ormesby, em Middlesbrough, morreu em 13 de dezembro.