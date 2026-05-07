Não estamos tendo diálogos diretos com autoridades iranianas no momento, diz Chris Wright

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, disse nesta quinta-feira, 07, que Washington não está tendo diálogos diretos com autoridades iranianas no momento, afirmando que o Irã deve ter reduzido produção de petróleo em 400 mil barris por dia com a guerra e o bloqueio naval dos EUA no Estreito de Ormuz.

Em entrevista à Fox News, Wright comentou que inspetores norte-americanos supervisionarão o setor nuclear do Irã e que os profissionais serão designados pelo Departamento de Energia.

"Estamos indo na direção certa com a Venezuela", acrescentou ele sobre a reunião desta semana entre o presidente americano, Donald Trump, e o CEO da ExxonMobil para falar do país latino-americano. "Não poderia estar mais animado sobre as mudanças no país", enfatizou.