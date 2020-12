Na internet, youtuber mostra corpo de namorada morta

Após sua namorada morrer em um incidente ainda não esclarecido, um youtuber foi detido em Moscou, na Rússia. Ele transmitiu ao vivo as imagens do corpo da moça, além das tentativas de reanimá-la - a polícia agora investiga se ele teve responsabilidade na morte. As informações são do site russo RT.com.

O youtuber, Stas Reshetnikov, é apresentador do canal ReeFlay. Ele filmou a si mesmo arrastando sua namorada, Valentina, por um corredor até um sofá em sua casa. Então, falando para a câmera que fica em uma mesa, que estava diante do corpo, ele chorou enquanto se culpava pelo ocorrido. "Estou dizendo, ela parece estar morta", disse. Stas se recusava a encerrar a transmissão ao vivo, apesar dos pedidos das autoridades que haviam chegado à sua casa após receberem chamado de emergência. "O que há para se arrepender? Eu realmente não fiz nada", disse o blogueiro, alegando que ele próprio havia chamado a ambulância.

As especulações são de que a moça poderia estar grávida e teria passado várias horas ao ar livre em temperaturas abaixo de zero, vestindo poucas roupas e, ainda, que Reshetnikov a teria expulsado do apartamento. Mas, até o momento, nada disso é confirmado. Segundo os vizinhos, ela ficou fora apenas por um curto período de tempo. A causa de sua morte ainda não foi determinada. Investigações vão apontar como a menina morreu e se alguém é criminalmente responsável.

Valentina, que o blogueiro disse achar que tinha "cerca de 26 anos", era um destaque regular no canal ReeFlay e muitas vezes o alvo das piadas e pegadinhas do youtuber. Em um vídeo, ele derramou molho de pimenta em seu rosto, enquanto em outro ela o ameaçou com uma faca durante uma discussão acalorada.