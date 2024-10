Na Argentina, hotel desaba e bombeiros fazem buscas por soterrados

Na manhã desta terça-feira (29), um hotel de 10 andares desabou na cidade costeira de Villa Gesell, na província de Buenos Aires, na Argentina. O comuncado foi feito pelo próprio município.

Estima-se que havia entre sete e nove pessoas no hotel Dubrovnik quando o prédio desabou, incluindo trabalhadores de obras estariam operando sem licenças municipais.

As autoridades de Villa Gesell afirmaram que equipes de resgate estavam removendo os destroços para otimizar o resgate. Além disso, o município declarou que havia interrompido as obras no local em agosto deste ano.

