Musk explica o que causou explosão de Cybertruck em frente a hotel de Trump em Las Vegas

Um Cybertruck, modelo futurista da Tesla, explodiu em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (1º). O incidente, que resultou na morte de uma pessoa que estava dentro do veículo, foi confirmado pelas autoridades locais e segue sob investigação. Assista abaixo.

De acordo com o bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, a explosão pode ter sido causada por fogos de artifício de grande porte ou uma bomba transportada na caçamba do veículo, que havia sido alugado. “Nunca vimos algo assim antes. Todo o time de especialistas da Tesla está investigando este assunto agora”, escreveu Musk em publicação no X (antigo Twitter).

"Agora podemos confirmar que a explosão foi causada por fogos de artifício de grande porte e/ou uma bomba transportada na caçamba do Cybertruck alugado, sem qualquer relação com o veículo em si", disse.

O caso aconteceu por volta das 8h40, horário local, na entrada principal do hotel de luxo pertencente ao presidente eleito, Donald Trump. O local foi isolado, e as autoridades pediram que a população evitasse a área.

Detalhes da explosão e conexão com outros incidentes

A explosão, que também deixou feridos leves entre as pessoas que estavam próximas ao local, ocorre em um momento de tensão nos Estados Unidos. Horas antes, um ataque em Nova Orleans, no estado da Louisiana, deixou 10 mortos e 35 feridos.

O xerife Kevin McMahill, da Polícia Metropolitana de Las Vegas, afirmou que as autoridades estavam cientes do ataque em Nova Orleans no momento do incidente com o Cybertruck.

Embora nenhuma conexão direta tenha sido estabelecida entre os dois eventos, a proximidade temporal levantou preocupações adicionais entre as autoridades de segurança.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)