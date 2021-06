Mundo tem mais de 10 conflitos por dia ligados à covid

Em sua primeira análise sobre os impactos do coronavírus para a paz do mundo, o relatório do Índice Global da Paz (GPI, na sigla em inglês) deste ano mostrou que mais de 5 mil episódios de violência ligados à pandemia foram registrados entre janeiro de 2020 e abril de 2021 - uma média de 10,2 por dia.

A pesquisa - realizada pelo Instituto para a Economia e Paz (IEP na sigla em inglês) - monitora e classifica o status da paz em 163 países e territórios, identificando onde os conflitos estão aumentando e diminuindo e os fatores que influenciam a mudança. A 15ª edição do GPI registrou uma deterioração da paz global de 0,07% com relação a 2019.

O cálculo é feito com base em três domínios: nível de proteção e segurança social, a extensão do conflito interno e internacional em andamento e o grau de militarização dos países.

Embora tenha havido uma calmaria inicial no início da pandemia, até em razão das medidas sanitárias restritivas, os distúrbios voltaram a crescer ao longo do ano. Segundo o diretor do IEP para Europa, Oriente Médio e Norte da África, Serge Stroobants, dos 50 mil episódios violentos registrados no ano passado, 5 mil estavam relacionados à pandemia. Ainda que não tenha sido a única causa, foi um dos principais fatores da agitação social no mundo.

“Na Europa, ficou claro que muitas demonstrações estavam ligadas às restrições das liberdades individuais e à vacinação, se seria ou não obrigatória, ou se estava ocorrendo rápido ou não”, disse Stroobants em entrevista ao Estadão.

O relatório destaca alguns casos, como na Holanda, onde o toque de recolher imposto pelo governo provocou os piores protestos no país em 40 anos. Espanha, Itália, Alemanha e Irlanda também registraram violentas manifestações antibloqueio.

Mas nem todos os protestos foram causados pelo lockdown. Em alguns países, a resposta negligente dos governos, segundo o GPI tornou-se um gatilho para manifestações. “Em Belarus, a recusa do governo em reconhecer a gravidade da pandemia e o impacto no sistema de saúde impulsionaram a agitação civil”, aponta o relatório.

Da mesma forma, tumultos eclodiram no Chile, após um aumento na taxa de desemprego, e no Líbano, diante da falta de apoio econômico do governo. Por outro lado, segundo o IEP, a pandemia foi usada como pretexto para a repressão em alguns países. Na Rússia, vários dissidentes foram presos por violar medidas de saúde pública ligadas à covid-19.

Centenas de pessoas também foram processadas por espalhar informações falsas sobre a pandemia. “No Egito, equipes médicas foram detidas com base na lei de terrorismo por falar sobre a falta de equipamento de proteção individual e de exames de covid-19. Na Índia, a polícia prendeu um oncologista por postar fotos de equipes médicas usando capas de chuva por falta de equipamento de proteção individual.”

“A covid-19 colocou uma lupa em problemas que não foram solucionados nos últimos dez anos e multiplicou esses fatores. A crise econômica que surge com a pandemia deve acentuar isso”, avalia Stroobants.

O diretor do IEP explica que se trata de tendências já observadas antes da pandemia, pelo menos nos últimos dez anos, que se intensificaram com a situação extrema criada pela crise: pobreza, confinamento, ataques racistas, entre outros aspectos. De acordo com o relatório, pelo menos 158 países registraram um ou mais incidentes violentos com essa característica. “É um elemento-chave no nosso índice este ano.”

O cenário constatado este ano foi previsto pelo instituto, no relatório de 2020, divulgado há um ano, quando a pandemia havia causado 400 mil mortos em todo o mundo - cerca de um décimo das vítimas que provocaria 12 meses depois.

Ranking

Segundo o relatório, o nível médio da paz global deteriorou-se - a nona vez em 13 anos que há uma queda do índice. No ranking de 163 países, a Islândia ocupa a primeira posição, desde 2008, seguida por Nova Zelândia, Dinamarca, Portugal e Eslovênia. Oito dos dez países melhores colocados no ranking ficam na Europa. Pelo quarto ano seguido, o Afeganistão aparece na última posição. À frente estão Iêmen, Síria, Sudão do Sul e Iraque.

Quando se analisa o cenário por regiões, a América do Norte - que na avaliação engloba apenas EUA e Canadá - teve a maior deterioração da paz no último ano, puxada por um aumento nas manifestações violentas e instabilidade política nos EUA.

“Isso foi impulsionado por um aumento significativo na agitação social nos Estados Unidos em 2020, que culminou com os eventos do dia 6 de janeiro de 2021, quando manifestantes pró-Trump entraram no prédio do Capitólio", aponta o relatório.

Brasil

O Brasil ocupa a 128ª posição no ranking, atrás de Chile (49º), Equador (88º) e Bolívia (105º), mas está à frente da Venezuela (152º). Não houve variação na posição do Brasil este ano. O País se destacou por ter apresentado o mais alto grau de “medo de violência”, com quase 83% da população afirmando temer ser vítima de um crime violento.

“Por outro lado, quando você olha para os números sobre a quantidade de pessoas que sofreram violência nos últimos dois anos, esses números são muito menores. Há claramente uma discrepância entre a violência real que ocorreu às pessoas e o temor de que uma eventual violência ocorra a elas”, afirma Stroobants.

Muitos países na América Latina registraram uma grande queda em homicídios e crimes violentos nas ruas. No entanto, a pesquisa revela que as medidas de lockdown adotadas no Brasil não impactaram o número de homicídios.