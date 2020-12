Mulheres se previnem mais contra a covid tomando suplementos, diz pesquisa

Suplementos vitamínicos podem reduzir o risco das mulheres de contrair covid-19, segundo estudo. Pesquisadores do King's College London usaram dados de seu aplicativo Covid Symptom Study e descobriram que os comprimidos diários podem reduzir o risco de vírus em até 14%.

Mas os resultados foram surpreendentemente específicos - a vitamina C e o zinco, geralmente associados ao sistema imunológico, não ajudaram e não obtiveram os mesmos benefícios que as mulheres.

Mulheres que tomam vitamina D, multivitaminas, ômega-3 ou probióticos parecem ter entre nove e 14 por cento menos probabilidade de adquirir covid-19.

Isso significa que se o risco médio de contrair covid fosse de um em dez, aqueles que tomam suplementos poderiam ver seu risco cair para cerca de um em 12.

Estio de vida

Mas os cientistas não tinham certeza dos resultados e disseram que o estudo não prova que as pílulas realmente protegem as mulheres, mas podem ter sido um sinal de estilos de vida mais saudáveis. O especialista que liderou o estudo disse que as pessoas não deveriam começar a tentar se proteger com vitaminas.

Se as mulheres realmente obtêm mais proteção, sugeriram, pode ser porque geralmente têm sistemas imunológicos mais resistentes que respondem melhor aos suplementos.

Distribuição de pílulas

O anúncio veio depois que o Departamento de Saúde anunciou na semana passada que o governo enviaria suplementos de vitamina D gratuitos para pessoas com alto risco de covid-19.

Evidências científicas sugerem que a "vitamina do sol" pode oferecer alguma proteção contra o covid-19 grave, mas alguns estudos afirmam que a prova não é forte o suficiente.

O estudo foi feito com 372.720 usuários do aplicativo Covid Symptom Study no Reino Unido, que relataram quais suplementos estavam tomando no início da epidemia.

Cerca de metade do grupo (175.652) disse que tomava suplementos regularmente, enquanto o resto dos participantes não.

Acompanhando os voluntários ao longo da crise britânica, os pesquisadores descobriram que menos mulheres com o suplemento tinham resultado positivo no teste do que o esperado.

Eles escreveram no estudo: “Observamos uma associação modesta mas significativa entre o uso de probióticos, ácidos graxos ômega-3, suplementos multivitamínicos ou de vitamina D e menor risco de teste positivo para Sars-CoV-2 em mulheres.

“Não foram observados benefícios claros para os homens, nem qualquer efeito da vitamina C, alho ou zinco para homens ou mulheres.”