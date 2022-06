Mulher tem rosto atravessado por flecha de 70 centímetros

Uma mulher andava pela rua em Xi'an (província de Shaanxi, China), quando teve seu rosto atravessado por uma flecha de aço, de 70 centímetros. O objeto de aço era tão grande e pesado, que foi preciso chamar os bombeiros para usar um alicate específico. A flechada acidental foi desferida por um homem que praticava tiros com arco. Após a intervenção dos bombeiros, o restante da flecha foi retirado em procedimento médico. As informações são do Extra.

A mulher surpreendida pela flecha teve o rosto atravessado logo acima das bochechas. A vítima sequer pôde ser submetida a tomografia computadorizada, pois a flecha a impedia de entrar no equipamento para o exame.

Os médicos tiveram que chamar os bombeiros para ajudar no procedimento, segundo reportagem do "Daily Star". A vítima de meia-idade não foi identificada. Os bombeiros usaram alicates específicos ​​para cortar a maior parte da flecha de aço de um centímetro de espessura que penetrou logo abaixo do olho direito, que por pouco não atingiu a têmpora direita, o que provavelmente teria terminado em circunstâncias mais graves.