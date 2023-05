Mulher relata reação alérgica após alongamento de unhas; entenda o caso

Uma mulher sofreu uma reação alérgica após alongar as unhas com gel, no Reino Unido. Lisa Dewey, 36 anos, relatou ao jornal britânico Daily Mail a experiência nada agradável que teve após uma sessão de alongamento de unhas. Após buscar os serviços de uma manicure ela relatou que começou a sentir uma coceira intensa nos dedos, que logo ficaram inflamados. Para a surpresa de Lisa, as unhas postiças começaram a descamar e despregar dos dedos. O caso aconteceu em fevereiro, mas só veio a publico nesta semana.

O dermatologista de Lisa inicialmente diagnosticou o problema como uma infecção bacteriana e prescreveu pomada esteroide e antibióticos. Embora o problema tenha sido resolvido momentaneamente, Lisa experimentou uma nova reação alérgica em abril, quando tentou novamente colocar unhas de acrílico. Novamente as unhas se soltaram e a pele em redor começou a descamar. A dor era tão intensa que Lisa mal conseguia mexer as mãos.

Trabalhando como faxineira do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês), Lisa ficou temerosa de perder um dedo quando percebeu que a área ao redor de sua unha estava roxa e potencialmente sem oxigênio. A Associação Britânica de Dermatologistas alertou sobre o aumento do número de casos de reações alérgicas relacionadas a unhas artificiais no país.

O que dizem os médicos sobre os alongamentos de unha?

Os dermatologistas estão preocupados com manicures mal treinadas e kits de esmaltes em gel caseiros. Quando os produtos químicos do esmalte em gel, como os metacrilatos, não secam adequadamente, eles podem vazar e entrar em contato com a pele. Nessa situação, pode ocorrer a sensibilização aos produtos químicos e o desenvolvimento de alergias. “Isso é muito provável quando as próprias pessoas aplicam um produto ou se o técnico de unhas não recebeu treinamento suficiente”, afirmam.

Os médicos alertam que a alergia aos metacrilatos pode ter consequências ao longo da vida. O produto químico e substâncias semelhantes a ele são usados em procedimentos odontológicos, ortopédicos e no tratamento da diabetes, por exemplo. “Muitas pessoas desconhecem as possíveis implicações médicas e odontológicas se ficarem sensibilizadas com os metacrilatos de unhas”, disse a BAD. Para Lisa, a alergia a unhas artificiais abalou sua confiança e a fez esconder as mãos.