Mulher quer se casar com assassino, e afirma que 'entende os riscos'

Nos Estados Unidos, Tracy Bottomley, de 72 anos, está noiva há cerca de um ano de Ernest Otto Smith, de 53, que cumpre prisão perpétua por dois homicídios cometidos em 2005. A mulher se diz apaixonada pelo condenado e, afirma que "entende os riscos" de se casar com o presidiário.

Eles se conheceram depois que Tracy viu uma postagem sobre ele em uma página de um amigo de prisão, em 2018. Ela começou a trocar e-mails várias vezes por dia com o novo namorado.

O pedido de casamento foi feito em 2019, via mensagem de voz enviada da Penitenciária Estadual de Ohio, na qual o assassino confesso cumpre pena perpétua. O matrimônio deve ocorrer ainda em 2020.

Ernest é condenado por cometer dois homicídios em menos de uma semana. O primeiro foi o assassinato de um homem chamado James Dillingham, morto a tiros em Toledo, no estado de Ohio.

Cinco dias depois, a vítima foi uma ex-namorada dele assassinada brutalmente, enquanto ele fugia da polícia no Kentucky. Ela foi morta por espancamento depois de ter o pescoço quebrado.

O homem foi condenado no ano de 2006 pelo primeiro crime, levando uma sentença inicial de 32 anos de prisão. Porém, 10 anos depois, ele confessou ter matado também a ex-namorada. E, em março de 2016, foi finalmente condenado à prisão perpétua.

De acordo com o site do jornal Daily Mirror, apesar das brutalidades cometidas por Ernest, Tracy conta, que não tem medo de se casar com ele.

"Ernest não me assusta. Nunca fui uma pessoa que se assusta facilmente. Ele cometeu alguns assassinatos, mas eu entendo os riscos do que pode acontecer e ainda o amo", afirma.

Tracy justifica que os crimes de Ernest foram "influenciados por uma infância conturbada, que o levou a usar drogas para combater a depressão e a ansiedade".