Mulher quebra centenas de garrafas em mercado; assista

Uma mulher foi presa depois de quebrar centenas de garrafas de bebida alcoólica em uma loja da Aldi, causando enorme prejuízo. A mulher teve um surto na loja express do supermercado, em Stevenage, Hertfordshire, na Inglaterra, na tarde de quarta-feira, 25.

As imagens capturadas pelos funcionários da loja mostram a mulher pegando as garrafas uma a uma e jogando-as no chão. Depois de um tempo, ela fica cercada por cacos de vidro e poças de vinho, cerveja e destilados, enquanto continua o ritual de destruição - com a equipe com medo de pará-la.

A polícia chegou à loja às 14h30 e a prendeu em flagrante.

Nas imagens é possível ver o policial segurando-a e guiando-a cuidadosamente pela pilha de vidros quebrados que ela provocou.

A mulher não identificada está sendo tratada no hospital devido a cortes nas mãos.

Uma pessoa comentando no vídeo disse: “Não posso acreditar que todo o pessoal ficou parado assistindo!”

Outro internauta não se conformava: “Por que diabos ela teve permissão de causar tantos danos antes de ser parada?”

Um terceiro escreveu: “Qual é a situação do mundo quando ninguém na loja consegue impedir uma jovem de demolir todo o local?”