Mulher que pensava estar obesa tinha cisto de 5 kg no ovário; após cirurgia, paciente perdeu 53 kg

Uma mulher italiana, de 52 anos, que pensava estar obesa, descobriu que tinha um cisto gigante, de 5 quilos e cerca de 40 centímetros de diâmetro, em seu ovário. O caso da paciente foi publicado em um artigo no American Journal of Case Reports no dia 21 de junho. O estudo detalhou o complexo processo montado para ajudar a mulher a eliminar o tumor.

“Na medicina moderna é raro encontrarmos um cisto de ovário de tais dimensões, já que a maioria dos casos é identificado em exames ginecológicos de rotina”, disseram os médicos no artigo.

Durante a cirurgia para a retirada do tumor, que era benigno, os médicos drenaram cerca de 37 litros de um fluido amarronzado que havia se acumulado na barriga da mulher.

O peso acumulado pelo cisto e o fluido sugeria que a paciente tinha um grau 3 de obesidade. Quando entrou no centro cirúrgico para fazer a retirada do cisto, ela estava com 123 quilos. Após a operação, o peso dela baixou para 70 quilos.

Solteira e virgem, a mulher nunca imaginou que pudesse haver algum problema com seu sistema reprodutor, já que vinha menstruando regularmente. Ela ficou 10 anos sem ir ao médico acreditando que estava ganhando peso com a idade.

Como a paciente descobriu o cisto?

A italiana não tinha histórico de cisto de ovário na família. Mas, ao passar por um exame de sangue, foram identificadas várias proteínas circulando em seu corpo que sugeriam a presença de um tumor, o que a levou a fazer um ultrassom.

Ao descobrir o cisto de ovário, uma equipe com oncologistas, cirurgiões plásticos, cardiologistas e anestesiologistas foi montada para planejar uma estratégia para salvar a mulher. Havia alto risco de que ela morresse durante a cirurgia.

A operação durou quase sete horas e foram necessárias seis bolsas de sangue para manter a paciente estável durante o procedimendo. Apesar do tamanho do cisto, nenhum órgão ao redor foi afetado pelo tumor.

Após a drenagem, uma cirurgia plástica foi feita para retirar o excesso de pele. Cerca de 12 quilos de pele e tecido muscular foram retirados. Depois da cirurgia, ela ficou 30 dias internada e passou por diálises e terapias para tratar infecções ginecológicas. Também foi necessária uma fisioterapia para reacomodar seus órgãos no interior de seu corpo. Ela passou por tratamento de quimioterapia e depois de 2 anos deixou de ter sinais do tumor em seu corpo.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).