Mulher joga recém-nascido da janela da maternidade; criança não resistiu

Um recém-nascido foi morto ao ser arremessado da janela do terceiro andar de uma maternidade na última segunda-feira (16). O crime brutal aconteceu em Sterlitamak, na Rússia. As informações são do UOL.

De acordo com a imprensa da Rússia, a acusada caminhou até a cama da mãe da criança, agarrou o bebê e o jogou da janela. A criança não resistiu aos ferimentos.

A suspeita havia acabado de dar à luz a sua segunda filha e, por conta disso, estava ainda no hospital. Segundo a imprensa local, ela tem histórico de doenças psiquiátricas e já chegou a ficar internada, mas recebeu alta antes de concluir a segunda gestão pois, segundo os médicos, "não apresentava ameaça para os outros".