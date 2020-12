Mulher é morta a martelada e estuprada enquanto morria

Uma migrante etíope que se tornou um símbolo de integração na Itália ao construir um próspero negócio de queijo no interior dos Alpes foi morta em sua fazenda, segundo informou a polícia.

Um funcionário ganense de uma fazenda no norte da Itália confessou ter matado Agitu Ideo Gudeta, de 42 anos, e de tê-la estuprado enquanto ela estava morrendo, segundo a imprensa italiana.

O suspeito, Adams Suleimani, de 32 anos, teria matado ela com um martelo em uma disputa por um salário não pago.

Gudeta, que fugiu da Etiópia em 2010, fez seu lar no Valle dei Mocheni e era vista como uma brilhante história de sucesso de imigrantes em um momento de crescente hostilidade contra os imigrantes na Itália.

Gudeta era conhecida por fazer queijo de cabra e produtos de beleza em sua fazenda La Capra Felice - a Cabra Feliz - construída em um terreno anteriormente abandonado.

“Eu criei meu espaço e me dei a conhecer, não houve resistência a mim”, disse ela à Reuters em uma entrevista em 2018.

No entanto, no mesmo ano, ela revelou que havia recebido ameaças raciais e, no início deste ano, um homem foi preso por nove meses por ferir Gudeta.

De acordo com a agência de notícias Ansa, aquele homem foi inicialmente interrogado por carabinieri italianos sobre a morte de Gudeta, mas não foi encontrado nenhum contato.

Em vez disso, Suleimani foi detido durante a noite e levado sob custódia depois de confessar o assassinato de Gudeta.

Gudeta escapou de Adis Abeba em 2010 depois de irritar as autoridades locais ao participar de protestos contra a grilagem de terras do governo.

Ativistas, incluindo Gudeta, acusaram as autoridades de reservar grandes áreas de cultivo para investidores estrangeiros.

Ao chegar à Itália, ela conseguiu usar as terras comuns nas montanhas do norte para construir seu novo empreendimento.

Começando com 15 cabras, ela tinha 180 em 2018, quando se tornou uma figura conhecida.