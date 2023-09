Mulher é arrastada durante passagem de supertufão na China; vídeo

Uma cena inusitada em Hong Kong, na China, viralizou na internet nesta sexta-feira (1º). O vídeo de uma mulher sendo arrastada na rua durante a passagem do supertufão ‘Saola’ arrancou risadas dos internautas, mesmo tratando-se de uma situação perigosa.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Como era o mundo da última vez que a Seleção Brasileia jogou em Belém?]]

O incidente aconteceu em uma das cidades afetadas na costa Sul do país. Ainda nesta sexta-feira (1º), Hong Kong decretou alerta máximo antes da chegada do fenômeno, que pode ser o ‘mais potente’ a atingir o delta do rio das Pérolas (Hong Kong, Shenzhen e Macau) desde 1949, segundo o Centro Meteorológico Nacional Chinês.

A partir da medida, voos foram cancelados e ruas esvaziadas. Em Shenzhen, cidade próxima à Hong Kong, abrigos estão abertos à população.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)