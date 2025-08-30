Mulher destrói carro alugado ao mexer no celular enquanto dirigia nos EUA  

Um vídeo registrou o momento em que uma motorista de um carro alugado se envolveu em um acidente de trânsito no Condado de Snohomish, nos Estados Unidos. A mulher tirou as mãos do volante para mexer no celular, perdendo o controle do veículo e colidindo violentamente.

O proprietário do veículo relatou que recebeu uma notificação informando sobre a colisão. Ao ser questionada, a condutora alegou que outro motorista a teria forçado a sair da estrada. Essa foi a versão registrada em um relatório apresentado ao escritório do xerife local.

Porém, o que ela não esperava era que o automóvel possuía uma câmera de painel. O dono, que havia informado à motorista sobre o equipamento e até oferecido a opção de desligá-lo, que ela recusou, teve acesso às imagens e viu que tudo ocorreu por conta do uso do celular ao volante.

Esta foi apenas a segunda vez que o Nissan Leaf 2013 havia sido alugado. Com o impacto, o proprietário acredita que o veículo seja uma perda total. “O meu pobre Nissan Leaf 2013 desapareceu”, lamentou.