Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Mulher destrói carro alugado ao mexer no celular enquanto dirigia nos EUA  

Para o dono do automóvel, a condutora alegou que outro motorista a teria forçado a sair da estrada

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a mulher mexendo no celular antes do acidente ocorrer. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um vídeo registrou o momento em que uma motorista de um carro alugado se envolveu em um acidente de trânsito no Condado de Snohomish, nos Estados Unidos. A mulher tirou as mãos do volante para mexer no celular, perdendo o controle do veículo e colidindo violentamente.

O proprietário do veículo relatou que recebeu uma notificação informando sobre a colisão. Ao ser questionada, a condutora alegou que outro motorista a teria forçado a sair da estrada. Essa foi a versão registrada em um relatório apresentado ao escritório do xerife local.

Porém, o que ela não esperava era que o automóvel possuía uma câmera de painel. O dono, que havia informado à motorista sobre o equipamento e até oferecido a opção de desligá-lo, que ela recusou, teve acesso às imagens e viu que tudo ocorreu por conta do uso do celular ao volante.

Esta foi apenas a segunda vez que o Nissan Leaf 2013 havia sido alugado. Com o impacto, o proprietário acredita que o veículo seja uma perda total. “O meu pobre Nissan Leaf 2013 desapareceu”, lamentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

mulher destrói

carro alugado

mexer no celular

enquanto dirigia

eua
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

ATAQUE

Ex-presidente do parlamento da Ucrânia é morto a tiros em Lviv

O assassinato foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodmir Zelenski

30.08.25 11h24

Juíza federal bloqueia esforço de Trump para ampliar deportações rápidas de migrantes nos EUA

30.08.25 10h28

Três irmãos escoceses batem recorde mundial de travessia mais rápida do Pacífico a remo

30.08.25 9h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

Mundo

EUA confirmam primeiro caso humano de mosca-da-bicheira no país

Paciente contraiu a mosca-da-bicheira durante surto em El Salvador; CDC investiga impacto e risco de propagação no território americano

25.08.25 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda