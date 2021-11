Mulher desenganada por conta de covid desperta do coma no dia em que aparelhos seriam desligados

Diagnosticada com covid-19, a norte-americana Bettina Lerman passou semanas em coma ligada a um respirador e sem dar qualquer resposta às medicações e esforços médicos para fazê-la voltar à consciência. Quando todos os recursos haviam se esgotado, a família precisou tomar a difícil decisão de retirar o suporte vital. Todos os preparativos para o funeral já haviam sido feitos para a despedida, mas, surpreendentemente, no dia marcado para o desligamento das máquinas, o filho de Bettina, Andrew Lerman recebeu um telefonema do Maine Medical Center, onde a mãe estava internada em Portland, que mudou o rumo das coisas. As informações são da CNN Brasil.

'Preciso que você venha aqui imediatamente’, disse um dos médicos que acompanhava Bettina. Quando Andrew perguntou do que se tratava, ele disse: ‘Bem, está tudo bem. Sua mãe acordou.' A notícia deixou todos surpresos, já que , de acordo com os próprios médicos, não havia chance de que ela se recuperasse.

“Tivemos uma reunião de família com o hospital porque minha mãe não estava acordando. Não importa o que eles fizessem, eles não podiam fazê-la acordar”, disse Lerman. “Disseram que os pulmões dela haviam sido completamente destruídos e que os danos eram irreversíveis.”

Passadas quase três semanas desde que Bettina acordou, em 29 de outubro, ela permanece em estado grave, mas não sofreu falência de órgãos e ninguém consegue entender como ela está bem. “Minha mãe é muito religiosa e também muitos de seus amigos, a igreja e tudo mais, e todos eles têm orado por ela”, disse ela. “Então eles não podem explicar do ponto de vista médico. Talvez seja do ponto de vista religioso. Não sou tão religioso, mas estou começando a acreditar que há algo que a ajudou. Ela é um milagre.”

Lerman disse que conversou por horas com a mãe na última quarta-feira (18) e que ela pode mover as mãos e os braços e também respirou sozinha por algumas horas com um pouco de oxigênio, mas sem ajuda do respirador. “Ela sabe onde está, quem ela é. Normalmente, quando alguém sai de um coma assim, eles dizem que os pacientes têm delírios e ficam muito confusos. Desde o primeiro dia, ela não experimentou nada disso.”

Segundo Lerman, a mãe relatou que estava orando durante o coma e que se lembra das pessoas que a visitaram e conversaram com ela no hospital. "As palavras de incentivo que tenho é que você não perca a esperança e, quando for visitar familiares nesta situação, converse com eles, porque eles podem ouvi-lo”, disse.

Embora o quadro de Bettina ainda seja considerado grave, a equipe médica está tentando colocá-la em uma lista de reabilitação para ajudá-la a recuperar os movimentos