Mulher descobre câncer após dor e inchaço nas pernas; entenda o caso

Uma mulher de 27 anos, residente na Nova Zelândia, passou meses atribuindo as dores intensas em seu joelho a uma queda de cavalo. Foi preciso uma investigação minuciosa para revelar uma verdade assombrosa: ela estava enfrentando um câncer.

A jovem professora, Amy Haigh, chegou a sofrer um acidente em março de 2022, mas evitou procurar assistência médica, inicialmente considerando as dores como consequência da queda e do impacto. Contudo, a incidência durante seus exercícios levou a questionar a causa.

Ao compartilhar a experiência com o jornal Daily Mail, Amy Haigh revelou que buscou diversas abordagens para aliviar o desconforto, incluindo fisioterapia, tratamentos quiropráticos e osteopatia. Apenas após seis meses, por meio de uma ressonância magnética, foi revelado um tumor.

O diagnóstico era de osteossarcoma, um tipo de câncer que afeta os ossos, frequentemente localizado nos ossos longos do corpo, como fêmur e a tíbia. A doença é mais prevalente em jovens e adolescentes.

"Eu levava um estilo de vida muito ativo e saudável, sem histórico de problemas de saúde graves. Era frequentadora assídua da academia desde 2019, uma apaixonada por equitação, e dedicava os fins de semana a passeios com meus cachorros ou momentos à beira-mar. Além disso, meu trabalho era fisicamente exigente", apresentou-se.

Diante da revelação do câncer, Amy desabafou suas emoções. "As lágrimas eram constantes: no carro todos os dias, durante o almoço e nos momentos de privacidade no banheiro. Fiquei devastada ao descobrir que era câncer, mas também senti algum alívio, porque já estava em busca de respostas para aquela dor no joelho há muito tempo. Eu tinha consciência de que algo estava errado e, infelizmente, minhas suspeitas se confirmaram", explicou.

Cirurgia e Quimioterapia

A trajetória de Amy rumo à recuperação abrangeu duas fases de quimioterapia intensiva e uma hospitalização que se prolongou por duas semanas no final de outubro de 2022. A jornada culminou em uma cirurgia complexa, realizada em janeiro deste ano, com duração de oito horas, para remover parte do osso fêmur afetada pelo tumor. Em março, foi finalmente declarada livre da enfermidade.