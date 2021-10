Mulher dá à luz a nove bebês de uma vez

Uma mulher de 26 anos deu à luz a nove crianças no Marrocos. A mãe dos bebês, Halima Cissé, contou que ela e o marido Kader, de 35 anos, acreditavam que a gravidez era de sétuplos, mas se assustaram (ainda mais) com a vinda de outras duas crianças. “Parecia um fluxo interminável de bebês saindo de dentro de mim”, disse ela após o parto. As informações são do Metrópoles.

Cada criança nasceu pesando cerca de um quilo, segundo o jornal Daily Mail. O casal, que mora em um apartamento de três quartos na cidade de Mali, na África Ocidental, gasta cerca de 100 fraldas e seis litros de leite por dia para sustentar os nove bebês (quatro meninos e cinco meninas).

Para ter os pequenos, Hamila e Kader receberam ajuda do governo de Mali, responsável por pagar pelo parto no Marrocos, onde a família teria mais qualidade no atendimento.

Agora, as crianças são 24 horas por dia por quatro enfermeiras. “Todos estão bem e é uma alegria cuidar deles. Estão ficando mais fortes e, em breve, não precisarão mais de apoio médico", afirmou a mãe.

A família, que antes era formada por três pessoas (o casal já tinha uma menina de 2 anos), agora tem 12 integrantes. Um time de futebol completo, hein!?