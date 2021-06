Morto há um ano, bicampeão mundial será pai após esposa recuperar esperma

A modelo Ellidy Pullin, esposa de Alex "Chumpy" Pullin, duas vezes campeão mundial de snowboard cross, anunciou que ficou grávida do marido apesar de fazer quase um ano que ele morreu. Com uma postagem emocionante nas redes sociais, ela explicou que realizou um processo para recuperar o esperma do ex-atleta e fez fertilização in vitro. Com informações de IG.

Alex Chumpy foi encontrado morto em uma praia da Austrália há quase um ano. Apesar do sofrimento da perda, a modelo disse que ele sempre quis ser pai e que vai realizar o sonho do marido. Ela contou que eles já estavam tentando ter um filho:

“Quando meu amor sofreu o acidente, todos nós mantivemos a esperança de que eu estaria grávida naquele mês. Estávamos tentando ter um bebê. A fertilização in vitro estava em nossas cartas, mas era algo que eu jamais imaginei que enfrentaria sozinha", revelou a modelo.

Mas, para engravidar, Ellidy teve que enfrentar um difícil processo para recuperar os espermatozóides saudáveis ​​do corpo de Pullin, nos dias após o acidente.

“Nas semanas após a morte, eu desejei a Deus que estivesse grávida. Todos sabiam que estávamos nos esforçando para ter um bebê e já tentávamos há anos. Felizmente, até 36 horas após a morte, a legislação em Queensland permite recuperar o esperma do corpo de uma pessoa falecida. Conseguimos nos apressar, os pais de Chumpy estavam na cidade e todo mundo se esforçou para assinar os documentos e lidar com os legistas, os advogados e os médicos", revela.