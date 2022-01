Morre o ratinho que recebeu medalha por detectar mina terrestre e explosivo

Na última terça-feira (11), a ONG belga APOPO anunciou a morte do ratinho africano Magawa, famoso por ter uma especialidade em farejar minas terrestres e explosivos. Ao longo dos seus oito anos de vida, o animal já teria encontrado mais de 100 minas e ganhado o título de 'HeroRAT', termo para ratos especialistas como ele. As informações são do Estado de Minas.

VEJA MAIS

"Todos nós da APOPO estamos sentindo a perda de Magawa e somos gratos pelo trabalho incrível que ele fez", disse a ONG ao comunicar a morte do bichinho. Segundo a informação, ele estaria saudável e brincando normalmente, mas no domingo (9) passou a apresentar fadiga e dormir mais, além de ter uma notável perda de apetite. Confira:

Em 2020, o rato chegou a receber um prêmio por sua bravura e habilidade e uma medalha de ouro da organização veterinária britânica PDSA. "É graças a todos vocês que Magawa deixará um legado duradouro nas vidas que ele salvou como um rato de detecção de minas terrestres no Camboja. Obrigado a todos, do fundo de nossos corações, por seu apoio durante este período difícil", fecha o comunicado da ONG.