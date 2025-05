Morre, aos 90 anos, o embaixador Marcos Azambuja, referência da diplomacia brasileira

Morreu na quarta-feira, 28, o embaixador Marcos Azambuja, aos 90 anos. A informação foi confirmada pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

"Marcos Azambuja foi um dos diplomatas mais completos de sua geração. Teve atuação destacada em questões multilaterais, como desarmamento e meio ambiente, e deixou uma marca singular nos postos que chefiou, Buenos Aires e Paris. Tinha uma capacidade única de explicar as questões diplomáticas com clareza, precisão e mesmo humor", afirma a nota do Cebri.

[[(standard.Article) Morre em acidente de carro embaixador do Brasil no Líbano]]

Azambuja era colaborador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e estava trabalhando em livro que reunia textos diplomáticos.

Em sua carreira diplomática, serviu como Embaixador do Brasil na Argentina e na França, além de ter chefiado a delegação brasileira para o desarmamento e os direitos humanos, em Genebra.

Azambuja também coordenou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio-92, e estabeleceu um plano de ação global para o desenvolvimento sustentável.

No Ministério das Relações Exteriores, atuou como Secretário-Geral, o equivalente a vice chanceler. Marcos Azambuja nasceu no Rio de Janeiro, em 1935, e era considerado um dos diplomatas mais importantes do País.