Ministro das Relações Exteriores do Japão afirma que o país está ‘preparando para vários cenários’

Na última terça-feira (6), Toshimitsu Motegi, ministro das Relações Exteriores do Japão, afirmou que o governo está se preparando para “vários cenários” envolvendo a ilha de Taiwan, após uma série de incursões militares da China contra as defesas aéreas da ilha. As informações foram divulgadas pela Folha de São Paulo.

"Em vez de simplesmente monitorar a situação, nós esperamos pesar os diversos cenários possíveis para considerar quais opções nós temos, assim como as preparações que devemos fazer", afirmou o ministro ao ser questionado sobre as ações chinesas, e reafirmou o comprometimento com os laços entre o país e os Estados Unidos.

Desde sexta (1°) até segunda (4), foram 149 aviões enviados para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, o que obriga a decolagem de caças para interceptação e alta tensão nas baterias de mísseis. O número é 27% maior do que a totalidade do mês de setembro, e sinaliza uma pressão múltipla de Pequim sobre o território.

No fim de semana, dois porta-aviões americanos se uniram ao novo navio do tipo britânico num exercício com fragatas japonesas entre Taiwan e Okinawa. Na semana que vem, os signatários do novo pacto militar (EUA, Reino Unido e Austrália) farão uma rodada de manobras no contestado mar do Sul da China, que Pequim considera 85% seu.

Só na segunda, foram 52 caças e bombardeiros enviados para o sudoeste taiwanês, a maior leva da história —à noite, mais 4 aviões ainda rondaram a ilha.