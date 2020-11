Milhares de foliões participam da Festa do Esterco, que marca fim de festival religioso

Na índia, milhares de pessoas fazem guerra com esterco de vaca, animal sagrado por lá, nesta quarta-feira (18). A Gorehabba, ou Festa do Esterco, marca o fim do Diwali, importante festa religiosa hindu. A multidão se reuniu neste ano, apesar dos alertas por causa da covid-19.

"Há um forte ritual e uma crença de que qualquer tipo de doença de pele ou infecção que uma pessoa sofra se cura quando se brinca com esterco de vaca", explicou um professor à France Presse.

O Diwali, também conhecido como o Festival das Luzes, é celebrado uma vez ao ano. Nele, as pessoas estreiam roupas, dividem doces, lançam fogos de artifício e se jogam cocô de vaca.