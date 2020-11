Microsoft lança processador que torna mais difícil hackear computadores

A Microsoft anunciou na última terça-feira (17), em conjunto com a AMD, Intel e Qualcomm, o lançamento de um novo produto: o processador de segurança Microsoft Pluton, que representa uma “visão compartilhada para o futuro dos computadores com Windows”;

A visão da Microsoft para o futuro dos computadores com Windows é que a segurança fique no próprio núcleo, embutida na CPU, de forma que exista integração entre hardware e software que una a proteção “projetada para eliminar vetores inteiros de ataque”.

De acordo com o diretor de Segurança Corporativa e Sistema Operacional David Weston, o novo Microsoft Pluton foi projetado para repelir ataques físicos; evitar o roubo de credenciais e chaves de criptografia; fornecer facilmente controles de hardware e software; realizar verificações de integridade do sistema; e fazer as atualizações de firmware via nuvem através do Windows Update.

Weston também explicou que o coração da segurança do sistema operacional na maioria dos computadores encontra-se num chip separado da CPU, chamado Trusted Platform Module (TPM). O TPM é um hardware utilizado para armazenar, com segurança, chaves e medições que verificam a integridade do sistema.

Embora os TPM’s contem com suporte no Windows, que garantem tecnologias críticas como o Windows Hello e o BitLocker, os invasores já desenvolveram uma forma de atacá-lo, principalmente quando conseguem o acesso físico da máquina.

O design do Pluton elimina justamente essa possibilidade de ataque, criando a segurança diretamente na CPU.