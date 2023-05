Mianmar: ciclone Mocha deixa 145 mortos e afeta mais de 800 mil

O ciclone Mocha, que atingiu Mianmar, no sul da Ásia, esta semana, matou pelo menos 145 pessoas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (19) pela junta militar do país. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 800 mil pessoas precisam de ajuda humanitária na região.

As fortes chuvas e ventos chegaram a alcançar 195 km/h no último domingo (14). A maior parte dos mortos era da minoria muçulmana rohingya, perseguida e discriminada no país.

Mianmar faz fronteira com a China, Laos, Tailândia, Bangladesh e Índia. O país tornou-se independente do Reino Unido no ano de 1948, oficializando-se como República da União de Myanmar somente em 2010, o que representa uma nova fase.

“Quatro soldados, 24 residentes e 117 ‘bengalis’ foram mortos na tempestade”, informou a junta militar. O termo bengali é usado de forma pejorativa para se referir aos rohingya em Mianmar.

A passagem do ciclone deixou ruas inundadas e causou o desabamento de casas e prédios. Estradas também foram prejudicadas, e algumas regiões registraram perda de energia e sinal telefônico.