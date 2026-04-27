Merz sugere que Ucrânia pode ter que aceitar perda territorial para ingressar na UE

O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, sugeriu nesta segunda-feira, 27, que a Ucrânia talvez tenha de aceitar que partes de seu território possam permanecer fora do controle de Kiev em um futuro acordo de paz com a Rússia, relacionando essas concessões às perspectivas do país de ingressar na União Europeia.

"Em algum momento, a Ucrânia assinará um acordo de cessar-fogo; em algum momento, esperamos, um tratado de paz com a Rússia. Então pode ser que parte do território da Ucrânia não seja mais ucraniano", disse Merz a estudantes do Carolus-Magnus-Gymnasium, segundo a Reuters.

No mesmo evento, segundo a Associated Press, Merz criticou os Estados Unidos por entrarem na guerra contra o Irã sem qualquer estratégia, dizendo que isso também dificulta o encerramento do conflito. "O problema com conflitos como esses é sempre o mesmo: não se trata apenas de entrar; também é preciso sair. Vimos isso de forma dolorosa demais no Afeganistão, por 20 anos. Vimos isso no Iraque", enfatizou.

A falta de estratégia dos EUA e o fato de os iranianos serem mais fortes do que se pensava anteriormente tornaram difícil encerrar o conflito agora, afirmou, de acordo com a AP. "Especialmente porque os iranianos estão negociando de maneira muito habilidosa - ou melhor, de maneira muito habilidosa não negociando", acrescentou. "E então deixam os americanos viajarem a Islamabad, apenas para mandá-los de volta sem qualquer resultado. Uma nação inteira está sendo humilhada pela liderança iraniana, especialmente por esses chamados Guardas Revolucionários". A Alemanha ofertou enviar navios caça-minas para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz, mas somente depois que os combates terminarem.