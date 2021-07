Criança morre após ter hemorragia cerebral ao ser jogado no chão em aula de judô

Uma criança, de apenas 7 anos, morreu após ser jogada 27 vezes no chão em uma aula de judô, em Taiwan. O menino teve uma hemorragia cerebral, entrou em coma e começou a respirar por aparelhos. Depois de 70 dias de internação, os pais decidiram desligar os equipamentos na última terça-feira (20). As informações são da TN Online.

O tio do aluno, que estava na aula, gravou um vídeo porque queria provar para a mãe do garoto que ele não tinha condição de praticar o esporte.

Mais tarde, a família soube que o professor, de sobrenome Ho, não tinha autorização para dar aulas. O homem foi processado por agressão física que resultou em morte e também por ter empregado um menor de idade para cometer um crime, segundo a mídia local.

Ho chegou a ser preso, mas saiu com o pagamento de uma fiança de R$ 18 mil. Se ele for condenado, pode pegar uma pena de pelo menos 7 anos de prisão, com punição máxima de prisão perpétua.