Menino de 5 anos pede mais de R$ 6 mil em sorvetes pelo celular do pai

Enquanto jogava no celular do pai, um menino de 5 anos aproveitou a distração do homem e fez uma compra de sorvetes e bolos gelados por um app de entrega de comida. O problema é que o pedido chegou ao equivalente a R$ 6,8 mil. O caso aconteceu em Sydney (Austrália), e foi divulgado pelo jornal Extra.

O pai, que não teve a identidade divulgada, descobriu a compra apenas quando o entregador ligou para confirmar o endereço de entrega, que estava marcado em seu local de trabalho, um posto dos Bombeiros.

A Gelato Messina, restaurante que enviou o pedido, compartilhou a longa lista de produtos solicitados pelo pequeno.

(Reprodução / Redes Sociais)

No entanto, ao que parece, o restaurante não devolveu o dinheiro. Alguns internautas sugeriram ao pai que pagasse a conta com o dinheiro do “porquinho” do menino.

De acordo com o site "News.com", os sorvetes e bolos foram distribuídos entre os colegas de trabalho do pai do pequeno cliente da sorveteria.