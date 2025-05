Medvedev reage à fala de Trump sobre Putin e alerta para risco de "3ª Guerra Mundial"

O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, respondeu a recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o presidente russo, Vladimir Putin.

Comentando a fala de Trump, que acusou Putin de estar "brincando com fogo" e disse que "coisas realmente ruins" poderiam acontecer à Rússia, Medvedev retrucou com um alerta: "Eu só conheço uma coisa REALMENTE RUIM - a Terceira Guerra Mundial", escreveu em uma publicação no X. Medvedev ainda acrescentou: "Espero que Trump entenda isso!", sugerindo que a escalada de retórica entre os dois países pode ter consequências graves.

Mais cedo, Trump publicou na Truth Social que "o que Vladimir Putin não se dá conta é que se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins poderiam ter acontecido com a Rússia. Coisas muito ruins, quero dizer. Ele está brincando com fogo".