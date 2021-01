Médico é demitido após furtar nove doses de vacina contra a covid-19

Um médico americano foi demitido de um cargo público após furtar uma caixa com nove doses da vacina contra covid-19. Segundo a polícia, ele vai responder perante a lei. O caso aconteceu em Harris, um condado do Texas (EUA). A defesa de Hasan Gokal alega que imunizante perderia a validade.

O crime foi descoberto após o médico "se gabar" para um colega de trabalho de ter furtado as doses, afirma o promotor do condado, Kim Ogg, em comunicado. A autoridade diz ainda que o médico foi demitido e enfatizou a gravidade do caso.

"Ele abusou de sua posição para colocar seus amigos e familiares na linha na frente das pessoas que haviam passado pelo processo legal para estar lá. O que ele fez foi ilegal e ele será responsabilizado perante a lei", disse.

Paul Doyle, advogado de Gokal, não negou o furto, mas disse que elas perderiam sua validade de qualquer jeito, por isso seu cliente decidiu levar para aplicar em sua família.

"O condado de Harris teria preferido que o Dr. Gokal desperdiçasse as vacinas e está tentando denegrir a reputação desse homem no processo de apoiar esta política. Estamos ansiosos pelo nosso dia no tribunal para consertar esse erro", argumentou Doyle. "Dr. Gokal é um servidor público dedicado que garantiu que as dosagens da vacina covid-19, que de outra forma expirariam, fossem para os braços de pessoas que atendiam aos critérios para recebê-la", disse a defesa.

Nos EUA, os locais responsáveis pelas aplicações das doses podem perder o financiamento do governo caso não administrem o imunizante com responsabilidade.