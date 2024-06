Médico brasileiro é o único sobrevivente em acidente que deixou 8 mortos na África

Um acidente entre dois veículos deixou oito pessoas mortas em Namíbia, na África. O médico Charles Sá, do Rio Grande do Norte, foi o único sobrevivente. A esposa dele, a cirurgiã plástica Natale Gontijo, está entre as vítimas.

O casal estava no continente para fazer um safári expedicionário em alguns países. O carro em que eles estavam colidiu de frente com outro veículo onde estavam sete pessoas. Todos os ocupantes do outro carro morreram. Natale Gontijo chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O casal possui uma clínica em Natal e em Belo Horizonte, atualmente trabalhavam em Verona, Itália.

Nas redes sociais o casal gostava de postar fotos das viagens que faziam pelo mundo. Em uma das postagens o médico detalhou os planos da viagem pelo continente africano. "Vamos cruzar a áfrica em Suv 4x4. Só nós dois. Sem guia. Passaremos por vários parques e reservas contemplando a natureza primitiva, sua dinâmica e suas regras. Muito feliz de poder realizar este sonho antigo", escreveu.

*(Iury Costa, estagiário sob a suérvisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)