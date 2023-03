Marilyn Monroe: 5 curiosidades sobre o hotel 'mal-assombrado' que foi lar da atriz

O The Hollywood Roosevelt é um dos hotéis mais famosos dos Estados Unidos, conhecido por conta de sua arquitetura e importância para a história da cidade de Los Angeles. Inaugurado em maio de 1927, foi lar de diversos artistas famosos, além de ter sediado a primeira cerimônia do Oscar da história.

O local acumula diversas histórias da Era de Ouro de Hollywood, tendo sido designado um monumento histórico e cultural da cidade dos famosos. Já abrigou a atriz Marilyn Monroe e já hospedou grandes ícones, como o ator Charlie Chaplin. Atualmente, é o refúgio de celebridades como Angelina Jolie (47) e Lindsay Lohan (36).

Supostamente assombrado, o The Hollywood Roosevelt fica localizado próximo à Calçada da Fama, ao Teatro Dolby e ao TCL Chinese Theatre. Confira algumas curiosidades sobre um dos locais históricos mais antigos de Los Angeles:

Primeira cerimônia do Oscar

Primeira cerimônia do Oscar no hotel de Los Angeles (@thehollywoodroosevelt/Instagram)

O The Hollywood Roosevelt foi berço da primeira cerimônia do Oscar, em 1929, dois anos após sua inauguração. O evento custou apenas 5 dólares e reuniu cerca de 270 pessoas, que acompanharam o evento que premia as melhores produções cinematográficas de Hollywood.

Na época, 13 estatuetas, que ainda não eram chamadas de “Oscar”, foram distribuídas pelos apresentadores Al Jolson e Douglas Fairbanks, com o longa-metragem “Wings” (1927) vencendo o título de Melhor Filme.

Lar de Marilyn Monroe

A atriz Marilyn Monroe, ícone de Hollywood, chegou a morar no hotel durante dois anos, quando sua carreira ascendia de maneira meteórica. A atriz vivia em uma das cabanas vintage do local e chegou a realizar seu primeiro ensaio fotográfico na piscina do The Hollywood Roosevelt. Atualmente, o quarto foi batizado de Suíte Monroe e pode ser reservado por fãs e curiosos.

Primeira sessão de fotos de Marilyn Monroe, na piscina do The Hollywood Roosevelt (@thehollywoodroosevelt/Instagram)

Hotel Mal-Assombrado

O local é conhecido por ser supostamente mal-assombrado por diversos artistas que ocuparam seus quartos, incluindo a atriz Marilyn Monroe. O ator Montgomery Cliff, vencedor do Oscar, também é um dos possíveis fantasmas que aterrorizam o local, no quarto 928, onde o ator morou durante as gravações do filme “Um Passo da Eternidade” (1953).

Cenário de filmes famosos

O The Hollywood Roosevelt também foi cenário da gravação de diversos filmes, antigos e também recentes. Na década de 1930, foi palco da memorável cena de sapateado do filme “A Mascote do Regimento” (1935), protagonizada por Shirley Temple e Bill Bojangles Robinson.

Recentemente, foi cenário dos filmes “Prenda-me se for Capaz” (2002), com Leonardo DiCaprio (48) e Tom Hanks (66), além do longa-metragem “As Panteras Detonando” (2003), que conta com Demi Moore (60), Cameron Diaz (50), Lucy Liu (54), entre outros grandes artistas.

Hospedagem de grandes celebridades

Diversas celebridades já se hospedaram no famoso hotel de Los Angeles, veja uma lista com algumas delas:

Marilyn Monroe;

Montgomery Cliff;

Clark Gable;

Charlie Chaplin;

Shirley Templey;

Eadie Adams;

Claudette Colbert;

Carole Lombard.

