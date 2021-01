Marido dá uma estrela a hotel porque a esposa ficou com massagista

Um marido britânico afirma que o massagista de um hotel onde ficou hospedado dormiu com a esposa. Isso foi revelado na avaliação do TripAdvisor sobre um resort caribenho cinco estrelas. Mas, na avaliação dele, apesar das ótimas condições do lugar, o estabelecimento mereceu uma estrela.

Em uma postagem surpreendente, o homem - identificado apenas como Michael - alegou que o funcionário “seduziu” a esposa e “passou a noite com ela” em um hotel de luxo nas Ilhas Turcas e Caicos.

As Ilhas Turcas e Caicos são um arquipélago de 40 ilhas baixas de corais no Oceano Atlântico, um território transoceânico britânico a sudeste das Bahamas.

Ele disse que, na época do suposto caso, em dezembro do ano passado, havia voado para casa para fazer com que seu filho, Tom, também aproveitasse o feriado caro.

Avaliação no site (Reprodução)

Mas assim que Michael voltou com o filho, as coisas azedaram e a esposa "parecia estranha", disse ele.

Foi só quando o marido pressionou a parceira para obter mais informações que ela lhe disse que teve um caso com o massagista do hotel.

Na avaliação de uma estrela do TripAdvisor, que parece ter sido excluída, Michael disse: “Minha esposa e eu fomos para este resort. Belo resort. Água, areia, piscina e serviço incrível. Nós nos divertimos tanto que eu (marido) decidi voar para casa para que nosso filho Tom também se divertisse. Quando voltei, as coisas pareciam estranhas. Minha esposa acabou me contando que foi a uma massagem enquanto eu pegava nosso filho e o massagista a seduziu e passou a noite com ela. Não estou culpando o resort por isso, é culpa da minha esposa. Mas saiba que isso é o que pode acontecer neste resort.”

Mas, como todo relato em sites de avaliação, não dá para saber se o conteúdo é real.