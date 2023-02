Mais 12 luas são descobertas em Júpiter e planeta desbanca Saturno

Mais 12 novas luas foram descobertas ao redor de Júpiter, que soma agora 92 satélites naturais, a maior cifra do Sistema Solar, superando Saturno, que tem 83 luas confirmadas. De acordo com o anúncio feito pelos astrônomos nesta semana, essas novas luas têm entre 1 e 3 quilômetros. Scott Sheppard, astrônomo da Carnegie Institution, que participou da pesquisa, explica que elas foram adicionadas recentemente a uma lista do Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional. As informações são do G1 Mundo

As luas foram descobertas por meio de observações em 2021 e 2022 de telescópios no Havaí e no Chile, e suas órbitas confirmadas com observações de acompanhamento.Elas ainda não foram nomeadas. “Espero que possamos obter imagens de uma dessas luas externas de perto em um futuro próximo para determinar melhor suas origens”, declarou Sheppard à Associated Press.

VEJA MAIS

A Agência Espacial Europeia enviará uma sonda espacial a Júpiter em abril com o objetivo de estudar o planeta e algumas de suas luas maiores. Em 2024, a NASA lançará a missão Europa Clipper, para estudar a lua Europa de Júpiter, que poderia abrigar um oceano sob sua crosta congelada.

Ainda há a expectativa de aplicação da lista de luas de Júpiter e Saturno. Sheppard explica que os gigantes gasosos estão repletos de luas pequenas, que se acredita que são fragmentos de luas maiores que colidem entre si ou com cometas ou asteroides.

O mesmo ocorre com Urano e Netuno, mas nesses casos a observação é mais difícil porque eles estão muito distantes. Até agora, Urano tem 27 luas confirmadas, Netuno 14, Marte duas e a Terra uma. Já Vênus e Mercúrio não possuem nenhuma.