Mãe quer manter dedos extras de bebê, mas médico desaconselha

Um bebê nasceu com 12 dedos e a mãe revelou que a menina vai passar por uma cirurgia para tirar os dedos extras. O procedimento no Reino Unidos ainda não foi feito por causa da pandemia.

Sarah Maxon revelou que o marido tem uma doença chamada polidactia, que ele passou para a filha.

A menina tem um dedo mindinho extra na ponta de cada mão - que tem, inclusive unha - conectado por meio de um fino pedaço de tecido.

Sarah compartilhou um clipe no TikTok mostrando as mãos da filha, depois que as pessoas pensaram que era uma farsa.

Compartilhando sua história, ela disse: “Então me casei com um homem que tem uma doença chamada polidactilia. Então nosso bebê nasceu com doze dedos, um a mais em cada mão! Completo com uma unha.”

"Eu adorei. Sabíamos que o dedo era uma possibilidade, mas a unha nos surpreendeu", disse a mãe.

Quando questionada se ela estava com medo de rasgar, Sarah disse: “Não tanto quanto o medo de que caíssem”.

“Já estamos nos acostumando com a situação, mas era assustador cada vez que trocávamos de roupa”, explica a mãe.

Sarah revelou que eles planejam remover os dedos, mas a cirurgia foi adiada devido à pandemia. “Não podemos remover ainda, por causa da covid. Mas acho que vou sentir falta deles. “Meu marido já perguntou se podemos ficar com eles e o médico disse que não". "Normalmente a remoção acontece em três meses, mas estamos esperando que as cirurgias não emergentes sejam permitidas novamente".

A mãe afirmou que será um procedimento simples já que o dedo não tem osso. “O que significa que a cirurgia pode ser feita por um cirurgião pediátrico e a ortopedia não precisa estar envolvida”.