Mãe é obrigada a jogar bebê de prédio em chamas

Em meio a uma forte crise, com muitos protestos e saques, a África do Sul foi palco de mais um drama. Uma mãe jogou um bebê de um prédio em chamas em Durban. As informações foram divulgadas pela BBC.

A mãe e a criança foram resgatadas. Vizinhos e pessoas que passavam pelo local ajudaram também a resgatar outras pessoas no edifício.

A hipótese é de que o incêndio foi causado por saqueadores em meio à onda de protestos e violência que tomou o país desde a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, na semana passada.

Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por se recusar a depor em um processo em um processo de corrupção que ele nega culpa.

Dezenas de pessoas já morreram e centenas foram presas, enquanto o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, pedia calma.