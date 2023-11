Locutor de rádio é assassinado a tiros enquanto transmitia programa

A polícia das Filipinas investiga o assassinato de um locutor de rádio ocorrido enquanto a vítima transmitia um programa ao vivo no Facebook. O caso ocorreu neste domingo (5), por volta das 5h35, e gerou reação do Sindicato Nacional dos Jornalistas do país.

Imagens gravadas no momento do crime mostram que autor dos disparos entrou na casa da vítima, que também funcionava como estação de rádio, e atirou no rosto do locutor. Juan Jumalon, conhecido como “DJ Johnny Walker”, não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no hospital.

As imagens da transmissão ao vivo foram retiradas do Facebook, mas vídeos do incidente circulam nas redes sociais.

Em comunicado, o Sindicato Nacional de Jornalistas das Filipinas (NUJP) ressaltou que o profissional foi baleado por agressores não identificados em um “assassinato descarado”. De acordo com a entidade, esse foi o quarto assassinato de um trabalhador da mídia desde que o presidente Ferdinand Marcos Jr. chegou ao poder em junho passado.

“O ataque é ainda mais condenável porque aconteceu na própria casa de Jumalon, que também servia como estação de rádio”, diz o comunicado.

Pelas redes sociais, o presidente Marcos condenou o ataque e afirmou que ordenou à Polícia Nacional das Filipinas que investigasse minuciosamente a morte de Jumalon. “Ataques a jornalistas não serão tolerados em nossa democracia, e aqueles que ameaçam a liberdade de imprensa enfrentarão todas as consequências de suas ações”, disse.

Investigação

O locutor costumava transmitir seus programas na página do Facebook 94.7 Gold Mega Calamba FM, uma estação em língua Visayan com cerca de 2.900 seguidores.

Três suspeitos de participação no crime foram identificados pela polícia, entre eles duas pessoas que entraram na casa e um motorista em fuga, segundo o capitão Diore Libre Ragonio, oficial encarregado da delegacia.

Ragonia informou ainda que a polícia investiga a possível motivação do crime e se o ataque estava relacionado ao trabalho de Jumalon na rádio ou a assuntos pessoais.