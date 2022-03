Lituânia muda nome de rua da Embaixada da Rússia para ‘Heróis Ucranianos’

Em Vilnius, capital da Lituânia, a rua onde fica localizada a Embaixada da Rússia ganhará um novo nome: Rua dos Heróis Ucranianos. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito e o presidente da Câmara da cidade. As informações são do Portal O Antagonista.

“Vamos resolver as formalidades na quarta-feira, de acordo com a lei. Suspeito que o correio não entregará necessariamente as cartas se o endereço for fornecido incorretamente”, disse o prefeito, pelo Twitter.

A Agência Oficial de Desenvolvimento do Turismo da Cidade de Vilnius também anunciou a novidade.