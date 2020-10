Limpeza de casa imunda de viúvo leva 50 horas

O antes e o depois mostrado pelas imagens mostram o quão chocante estava a casa de um idoso de 80 anos. O brilho voltou após seis pessoas passarem 50 horas esfregando toda a superfície, que não era limpa havia anos, desde que a esposa dele morreu.

A casa de dois quartos estava coberta de sujeira e mofo, pois o viúvo de 80 anos desistiu de lidar com o trabalho doméstico depois que a esposa morreu.

Uma equipe de seis limpadores com máscaras e roupas de proteção trabalhou incansavelmente limpando camadas de sujeira e removendo pilhas de lixo da casa geminada em Dalton, Cumbria, na Inglaterra.

Cada superfície da casa estava coberta por camadas de sujeira e mofo, mas depois de horas de trabalho ela voltou a brilhar (My Kind of Clean / Reprodução)

Pior cenário

O trabalho foi realizado por Emma-lea Dalton e sua equipe de limpeza no My Kind of Clean.

Eles vestiram macacões e máscaras de proteção antes de entrarem na casa e começaram a limpar todo o lixo - que enchia duas grandes caçambas.

A próxima etapa do processo, disse Emma-lea, era começar a limpar a sujeira e, depois de algumas horas, devolver a propriedade à sua antiga glória.

O homem de 29 anos acrescentou: “Como uma empresa de limpeza, vemos uma variedade de situações diferentes, mas isso é definitivamente no extremo. É definitivamente uma das piores situações que já encontrei.”

Ajuda

“O lugar estava se degenerando há alguns anos após a morte da esposa do proprietário. É muito triste ter chegado a este ponto, mas felizmente os amigos do homem nos procuraram e pediram ajuda, caso contrário ele ainda estaria vivendo em condições como essa”, disse Emma-lea. “Um dos amigos do homem ficou sem palavras quando viu a transformação e o dono da casa, que também ficou muito feliz”, completou.