Ladrões perfuram tanque de carros para furtar gasolina

Esta semana, as autoridades locais da cidade norte-americana de Everett, no Estado de Massachusetts (EUA), alertaram a população sobre criminosos que estariam perfurando o tanque de automóveis para furtar combustível. O preço médio da gasolina vendida no Estado chegou a um preço médio de US$ 4,63 por galão (R$ 23,21 ou R$ 6,14 por litro).

O departamento de polícia informou que alguns ladrões utilizam mangueiras de borracha para sugar o combustível, enquanto outros usam ferramentas elétricas para perfurar diretamente o tanque dos veículos.

As autoridades alertam que os proprietários de automóveis estacionem em garagens ou áreas bem iluminadas e com movimentação.

Na terça-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o embargo às importações americanas de petróleo e gás russo como medida para aumentar as sanções impostas à Rússia.

No Brasil, os novos preços da Petrobras para venda nas refinarias entram em vigor nesta sexta-feira (11). A gasolina subiu 18,77% e o diesel 24,93% nas refinarias.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)