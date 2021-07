Ladrões fogem de patinete após assalto a joalheria em Paris

Duas joalherias foram assaltadas em um intervalo de menos de uma semana em Paris, França. Além do tempo entre um roubo e outro, o fato curioso é que em um dos assaltos os suspeitos fugiram usando um patinete elétrico. As informações são do G1.

O crime aconteceu na terça-feira, em uma loja localizada próximo à avenida Champs-Elysee, no centro da cidade. De acordo com as imagens do circuito interno de segurança, um homem de terno cinza se apresentou como cliente e pediu para ver algumas joias, mas logo após, tirou uma arma e anunciou o assalto. Outra imagem mostra um homem que parece ser o assaltante em um patinete elétrico com uma sacola branca pendurada no guidão.

Na quarta-feira, as autoridades recuperaram as joias no valor estimado de 2 milhões de euros, o equivalente a R$ 12,23 milhões, que haviam sido roubadas por dois homens armados que fugiram em um patinete. Os dois foram detidos em uma estrada próxima à cidade de Metz, quase na fronteira com a Alemanha.

O outro assalto aconteceu nesta sexta-feira (30), segundo a agência France Presse, dois homens roubaram a joalheria Dinh Van, no IV distrito de Paris. Eles estavam armados com uma pistola de choque e uma bomba de gás lacrimogêneo, e levaram joias e dinheiro estimados em 400 mil euros, equivalente a R$ 2,4 milhões.