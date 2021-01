Ladrões devolvem carro a mulher com esclerose e deixam bilhete

Após roubarem o carro de uma mulher de 56 anos com esclerose múltipla, ladrões devolveram o veículo três dias após o crime. Ele foi deixado próximo ao local de onde foi levado, com um bilhete com um pedido de desculpas. O roubo aconteceu no dia 13 de janeiro, na cidade de Bari, na Itália. O veículo havia sido deixado em um estacionamento pelo marido de Maria Elena Barile. Ela usa cadeira de rodas e foi diagnosticada com esclerose nos anos 90.

"Nós também temos coração. Desculpe. Não sabíamos sobre sua doença. Desculpe novamente. Os ladrões", dizia recado escrito em um pedaço de papel deixado no assento.

Após o crime, a filha da mulher, Rita Damiani, de 26 anos, fez um apelo nas redes sociais: "Roubaram o único meio de liberdade de minha mãe. Não é um simples carro, facilmente substituível em caso de necessidade".

Ela conta que decidiu fazer a postagem após ver na internet o caso de uma mulher que teve o veículo devolvido após relatar o crime nas redes.

“Parece que esses carros costumam estar na mira de ladrões. Eu havia lido que após um apelo em uma rede social, um veículo para deficientes foi devolvido. Então eu disse a mim mesma: 'Por que não tentar?'", disse.

Devolvido, o carro precisou apenas de uma revisão elétrica, pois os cabos de ignição haviam sido danificados.

Após o veículo ser recuperado, a família decidiu criar uma campanha de arrecadação para doar um veículo adaptado a uma associação que atende pessoas com deficiência.

“Perdoamos quem fez isso, mas esperamos que não façam mais. Ninguém deve ser roubado. A minha mãe sempre esteve aberta ao perdão. Acredita fortemente na redenção e espera que a restituição do automóvel não seja um gesto em si mesmo. Ela acredita que os ladrões não agiram assim devido à doença apenas, mas por entenderam ser um gesto que não deve ser feito em hipótese alguma”, disse a jovem.