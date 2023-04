Justiça da França absolve Air France e Airbus pela queda do voo AF447 Rio-Paris em 2009

A fabricante europeia Airbus e a companhia Air France foram absolvidas no processo sobre o acidente do voo AF447 Rio-Paris, ocorrido em 2009, conforme decisão tomada nesta segunda-feira (17), pelo Tribunal de Paris. No julgamento, a justiça entendeu que apesar das "falhas" cometidas pelas duas empresas, "nenhuma relação de causalidade" segura com o acidente foi demonstrada. Ou seja, o entendimento é de que nenhum problema técnico do avião provocou a queda da aeronave

O avião da Air France caiu sobre o Oceano Atlântico em 17 de dezembro de 2009 após passar por uma turbulência severa. Ao todo, 228 pessoas morram na tragédia.

Airbus e Air France estavam sendo julgadas por homicídio doloso, mas se declaravam inocentes. As investigações apontaram que os pilotos responderam "com falhas" a um problema envolvendo sensores de velocidade congelados e caíram em queda livre sem responder aos alertas de estol. No julgamento também foi destacado debate entre as duas empresas sobre problemas técnicos com sistemas que geram as leituras de velocidade.

O juiz do tribunal criminal de Paris listou vários atos de negligência da fabricante e da companhia aérea ao anunciar o veredicto, mas avaliou que eles ficaram aquém da certeza necessária para estabelecer responsabilidade firme pelo pior desastre aéreo da França.

"Um provável nexo causal não é suficiente para caracterizar um delito", declarou.